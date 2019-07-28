Спорт

В Пскове начался этап чемпионата России по пляжному волейболу

Этап чемпионата России по пляжному волейболу пройдет в Пскове. Соревнования стартуют в пятницу, 2 августа, на городском пляже в 14.00, сообщил президент Федерации волейбола Псковской области Сергей Ершов.

«За звание чемпионов будут бороться 23 мужских и 18 женских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Калининградской и Рязанской областей - всего более 80 спортсменов», - отметили в ведомстве.

Как добавили в ведомстве, команды выйдут на старты 2 августа в 14.00, 3 августа в 9.30 и 4 августа в 10.00. Завершится чемпионат также на городском пляже церемонией награждения, которая начнется в 18.00. По итогам соревнований команды-победители получат право представлять свои регионы на финале чемпионата России, который пройдет в начале сентября в Анапе.

Организаторами соревнований выступают Северо-Западная Волейбольная Ассоциация и Всероссийская федерация волейбола.