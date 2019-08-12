Спорт

В Псковском районе пройдут конноспортивный праздник и соревнования среди детей с ОВЗ

Конноспортивный праздник и соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) пройдут в деревне Родина Псковского района, в клубе «Родина». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, мероприятие состоится 15 августа. Начало - в 16.00.

Источник: pixabay.com

«Как рассказала иппотерапевт и тренер-преподаватель клуба «Родина» Кристина Соловьева, участников праздника ожидает насыщенная программа: показательные выступления воспитанников конноспортивного клуба и непосредственно соревнования детей с ОВЗ», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что детям предстоит продемонстрировать приобретенные во время занятий по иппотерапии навыки верховой езды и преодолеть «Рабочую тропу» - обход конусов «змейкой», перемещение предметов, перешагивание жерди на лошади и другие препятствия. Лучших спортсменов, набравших наибольшее количество очков за прохождение полосы, отметят наградами.

Напомним, конноспортивный праздник - одно из мероприятий проекта Псковской региональной общественной организации «Федерация конного спорта», направленного на развитие и популяризацию конного спорта, реабилитационной верховой езды (иппотерапии), а также оздоровление и спортивное развитие детей и взрослых в регионе. Средства на реализацию проекта в размере 470 тыс рублей выделены Фондом президентских грантов. Софинансирование осуществляет Федерация конного спорта Псковской области в виде безвозмездной работы волонтеров, инструкторов, коноводов, стюардов, аренды помещения и лошадей для занятий на общую сумму 432 тыс рублей.

Проектом предусмотрено замена изношенного грунта на открытом манеже специальным адаптированным грунтом, проведение квалификационных соревнований и выявление наиболее талантливых спортсменов в различных возрастных группах, подбор индивидуальных программ по иппотерапии для детей с ОВЗ, проведение занятий по иппотерапии.