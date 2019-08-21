Спорт

Псковский шахматист стал четвертым на этапе детского Кубка России

Пскович Алексей Захаров занял 4 место на этапе детского Кубка России по шахматам «Петербургское лето-2019». Как сообщил Псковской Ленте Новостей детский тренер по шахматам Григорий Шаранков, соревнования завершились 22 августа в Санкт-Петербурге, длились 9 дней. Участие в возрастной категории «до 13 лет» приняли 47 молодых шахматистов из 12 регионов страны.

Псковский шахматист набрал 6,5 очков из 9 и стал четвертым лишь по дополнительным показателям. По очкам он разделил третье место.

«На всем протяжении турнира Алексей показывал стабильную игру. Переломным моментом стал 5-й тур, своеобразный «экватор», в котором он потерпел единственное поражение во всем турнире от шахматиста из Архангельской области Матвея Гашева, в итоге занявшего 1 место», - пояснил Г.Шаранков.

«В целом для Алексея этот год складывается пока удачно. Он заметно прогрессирует. Главное - не расслабляться!» - заключил тренер.

Напомним, Кубок России по шахматам - это цикл соревнований, включающий различные этапы, проходящие в разных городах России в течение года. В финальный этап попадают спортсмены по лучшему результату, показанному в трех любых турнирах. Лучший шахматист по итогам финала направляется на чемпионат мира в своей возрастной группе.