Спорт

Три золотых медали завоевали псковские спортсмены на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

В Печорском районе прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, соревнования такого уровня проводятся в регионе не чаще одного раза в 10 лет.

Соревнования проходили по одной из сложнейших местностей в России с большим количеством болот и ручьев, гор в труднопроходимом лесу.

Всероссийские соревнования собрали более 500 человек. Медали разыгрывались в 21 возрастной категории от 10 до 85 лет.

Протяженность трасс - от 1,5 до 11 километров.

Для спортсменов Псковского региона данные соревнования дают возможность помериться силами с именитыми соперниками. Так в мужской элите принял участие трехкратный чемпион мира Дмитрий Цветков (Ленинградская область) и чемпионка мира этого года среди юниорок Вероника Калинина.

Псковские спортсмены завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Особый вклад в копилку нашей сборной внесли Полина Егорченко из Великих Лук (золото, бронза, серебро) Екатерина Власова из Гдова (две бронзы), Илья Недосвитий из Пскова (бронза).