Спорт

Призерами всероссийских соревнований стали псковские легкоатлеты

Псковские легкоатлеты, воспитанники Центра спортивной подготовки Псковской области стали призерами престижных всероссийских соревнований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона,

В манеже ЦСКА в 29-й раз прошел турнир «Русская зима», который объединил лучших легкоатлетов страны. На дистанции 60 метров с барьерами пскович Константин Шабанов завоевал «серебро». В финальном забеге он показал результат - 7,69 сек.

Кроме того, в Волгограде завершилось Первенство России в помещении по легкой атлетике для спортсменов до 20 лет. Псковскую область представляла высотница Наталья Спиридонова. В прыжках в высоту она стала третьей с результатом 184 см, уступив сверстнице Аделине Халиковой 2 см (обеим по 17 лет), еще на 2 см выше прыгнула 18-летняя Надежда Андрюхина.