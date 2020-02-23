Спорт

Финал чемпионата СЗФО школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» пройдет в Пскове

Финал чемпионата СЗФО школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» пройдет в Пскове с 17 по 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по спорту.

В сезоне 2019-2020 гг. школьная баскетбольная лига «Кэс-баскет» объединила спортсменов из 69-ти регионов Российской Федерации в масштабное спортивное событие – чемпионат ШБЛ «Кэс-баскет», где общее количество участников составляет сотни тысяч юных баскетболистов.

Чемпионат ШБЛ «Кэс-баскет» проходит в несколько этапов: I - внутришкольный; II - муниципальный; III - дивизиональный, IV - региональный; V - финалы федеральных округов и VI - суперфинал.

С начала марта 2020 года исполнительная дирекция лиги перешла к проведению V этапа чемпионата - финалам федеральных округов. В текущем сезоне в чемпионате ШБЛ «Кэс-баскет» СЗФО принимают участие юные баскетболисты из 1 517 команд общеобразовательных организаций. Команды-победительницы 10 финалов региональных чемпионатов (из Республик Карелии и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и города Санкт-Петербурга), общее количество которых составит 20 (по 10 команд юношей и девушек), с 17-го по 21-е марта съедутся в город Псков, чтобы побороться за право принять участие в суперфинале чемпионата ШБЛ «Кэс-баскет».

3 лучшие команды юношей и 3 команды девушек пройдут в суперфинал, победители которого в мае этого года отправятся в город Кельн (ФРГ) на «Финал четырех» Евролиги, где смогут побывать на играх сильнейших клубных команд Европы.

Псковскую область на финале СЗФО будут представлять победители регионального этапа: команда школы №1, г. Остров (девушки) и команда школы №1, г. Невель (юноши).

С 17 по 20 марта в СШОР «Барс» (набережная реки Великой, 16) и УСК «Олимп» (деревня Борисовичи, 1, к. 2) пройдут отборочные игры среди команд юношей и девушек. Финальные матчи, а также торжественная церемония награждения призеров и победителей финала чемпионата СЗФО состоится 21 марта в УСК «Олимп». Финал девушек в 12.30. «Матч Звезд» в 14.15. Финал юношей в 15.15. Церемония награждения в 17.00.

В программу финального дня (21 марта) входит не только спортивная часть, но и красочная церемония награждения победителей и призеров, веселые баскетбольные конкурсы, как для юных баскетболистов, так и для зрителей, выступления танцевальных, насыщенное световое и аудио сопровождение, специальные викторины с подарками от партнеров чемпионата. Также участники соревнований, зрители и гости мероприятия смогут пообщаться с олимпийскими чемпионами по баскетболу, которые специально приглашены на финал.

Финал украсит «Матч звезд», в котором встретятся бывшие и нынешние школьники, на площадку выйдут именитые спортсмены, политики, общественные деятели Псковской области.