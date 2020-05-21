Спорт

В Псковском соединении ВДВ завершился чемпионат по летнему офицерскому троеборью

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск завершился чемпионат по летнему офицерскому троеборью, который проводился как в личном, так и в командном первенстве. В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих из 11 сборных команд воинских частей соединения.

Псковские десантники соревновались в трех возрастных группах. В первой (до 30 лет) военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова (упражнение ПМ-3), плавании на 300 метров и беге на 3 километра, где победу одержал представитель гвардейского десантно-штурмового полка из деревни Череха гвардии старший лейтенант Андрей Поляков, сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Во второй возрастной группе (до 40 лет) десантники выявляли лучшего в стрельбе из пистолета Макарова (упражнение ПМ-2), плавании на 200 метров и беге на 2 километра. В упорной борьбе победа была присуждена представителю гвардейского артиллерийского полка гвардии старшему лейтенанту Сергею Илюшкину.

В третьей возрастной группе (старше 40 лет) участники выполнили упражнение по стрельбе из пистолета Макарова (упражнение ПМ-1), преодолели в бассейне дистанцию 100 метров и пробежали кросс протяженностью 1 километр, где лучшим оказался представитель отдельного батальона материального обеспечения гвардии старший сержант Николай Смирнов.

По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла команда гвардейского десантно-штурмового полка из деревни Череха Псковской области, вторыми стали военнослужащие отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона, на третьем месте - военнослужащие гвардейского артиллерийского полка.

В результате сформирована сборная команда Псковского соединения ВДВ для участия в чемпионате Воздушно-десантных войск по летнему офицерского троеборью.