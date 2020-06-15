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Спорт

Онлайн-соревнования по набиванию мяча головой проходят в Псковской области

15.06.2020 15:20|ПсковКомментариев: 3

«Лига дворового футбола Псковской области» продолжает проводить онлайн-соревнования по набиванию мяча головой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В соревновании могут принять участие мальчики и девочки в пяти возрастных категориях: мальчики 2008-2010 года рождения, 2005-2007 года рождения, 2002-2004 года рождения и среди девочек 2002-2005 года рождения и 2006-2010 года рождения. 

В зачет идет набивание мяча головой, помогать набивать мяч другими частями тела не разрешается. Во время набивания видео не должно прерываться. Победителем станет тот, кто набьет футбольный мяч больше всего раз.

Соревнования завершатся 25 июня, после чего в течение нескольких дней будут определены победители и призеры.

Победители будут награждены футбольными мячами, призеры - ценными подарками.

Видео можно присылать на почту: ai.sol@inbox.ru, «ВКонтакте» или в whatsApp, Viber на телефон +7-911-699-46-28. В сообщении обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество участника, дату рождения, количество набиваний и муниципалитет. 

Более подробную информацию можно найти на сайте http://лдф-60.рф или в группе https://vk.com/ldf_pskov_obl.

Проект «Лига дворового футбола Псковской области» реализует военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта «Команда 2018» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с использованием гранта президента Российской Федерации. 

Теги: #конкурс #футбол #спорт #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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