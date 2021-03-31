Спорт

Банк «Открытие» выступил партнером Поморского лыжного марафона

Поморский лыжный марафон, одно из самых значимых спортивных мероприятий Архангельской области, пройдет при финансовой поддержке банка «Открытие».

«Банк "Открытие" является стратегическим партнером Архангельской области, не только предоставляя региону кредитные ресурсы, но и поддерживая значимые культурные и спортивные мероприятия региона. В этом году, помимо традиционного фестиваля-блюза, мы также решили поддержать и юбилейный десятый Поморский лыжный марафон – благо, наш банк уже многие годы является партнером Югорского лыжного марафона», - отметил бизнес-лидер банка «Открытие» в Архангельской области Владимир Клычников, выразив уверенность, что Поморский лыжный марафон будет и дальше развиваться как одно из важнейших спортивных мероприятий региона.

X Поморский лыжный марафон состоится 3 апреля в Архангельске на лыжном стадионе им. В. С. Кузина. Организаторами соревнований выступают Федерация лыжных гонок Архангельска совместно с лыжным клубом «Ski Runners Arkhangelsk». Победители и призеры во всех возрастных группах, а также в абсолютном зачете среди мужчин и женщин будут награждены грамотами и медалями, а также памятными призами от партнеров соревнований.