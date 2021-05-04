Спорт

В Пскове определился обладатель «Кубка Победы»

В Пскове завершился хоккейный турнир, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации хоккея, обладателем «Кубка Победы» стал клуб «Красная звезда» из Санкт-Петербурга.

В заключительном матче турнира петербуржцы обыграли соперников из «Торнадо» (Псков) со счетом 19:4. В другом матче игрового дня «Беркут» (Псков) победил сборную СПбХЛ со счетом 17:7.

Лучшим вратарем соревнований признан Алексей Иванов (Красная Звезда), лучшим защитником – его одноклубник Константин Чернюк, лучшим нападающим - Николай Жердев («Торнадо»).