25-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках состоится без массовых мероприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, «кей-граб», открытие и закрытие встречи переносятся в онлайн-формате.
Обновленный план проведения встречи:
11 июня (пятница)
- утренний тренировочный полет;
- 9.00-15.00 - регистрация участников;
- 16.00 - открытие памятного знака основателям Воздухоплавания в Великих Луках (видеотрансляция);
- вечерний полет «кей-граб» (видеотрансляция).
12 июня (суббота)
- утренний тренировочный полет;
- 9.00-16.00 - регистрация участников;
- 18.00 - генеральный брифинг (видеотрансляция);
- 18.45 - начало движения колонны к месту общего старта аэростатов;
- 19.00 - 21.00 - общий старт (видеотрансляция).
13-16 июня
- спортивные полеты (утро, вечер)
17 июня (четверг)
- утренний спортивный полет
- 15.00 - дебрифинг;
- 17.00 - торжественное закрытие (видеотрансляция).
Согласно информации пресс-службы администрации Великих Лук, вход на мероприятия будет открыт для пилотов, членов команд, волонтеров, почетных гостей и представителей СМИ. Для жителей и гостей города будет организована онлайн-трансляция.
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?