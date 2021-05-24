Спорт

Встреча воздухоплавателей в Великих Луках состоится без массовых мероприятий

25-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках состоится без массовых мероприятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, «кей-граб», открытие и закрытие встречи переносятся в онлайн-формате.

Обновленный план проведения встречи:

11 июня (пятница)

утренний тренировочный полет;

9.00-15.00 - регистрация участников;

16.00 - открытие памятного знака основателям Воздухоплавания в Великих Луках (видеотрансляция);

вечерний полет «кей-граб» (видеотрансляция).

12 июня (суббота)

утренний тренировочный полет;

9.00-16.00 - регистрация участников;

18.00 - генеральный брифинг (видеотрансляция);

18.45 - начало движения колонны к месту общего старта аэростатов;

19.00 - 21.00 - общий старт (видеотрансляция).

13-16 июня

спортивные полеты (утро, вечер)

17 июня (четверг)

утренний спортивный полет

15.00 - дебрифинг;

17.00 - торжественное закрытие (видеотрансляция).

Согласно информации пресс-службы администрации Великих Лук, вход на мероприятия будет открыт для пилотов, членов команд, волонтеров, почетных гостей и представителей СМИ. Для жителей и гостей города будет организована онлайн-трансляция.