Спорт

Александр Козловский с семьей побывал на открытии чемпионата по воздухоплаванию

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский вместе с супругой Жанной и сыном Кириллом посетил церемонию открытия 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту и общий старт тепловых аэростатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Депутат отметил, что великолучане и гости города каждый год с нетерпением ждут встречи воздухоплавателей и красивых полетов аэростатов. «Это очень зрелищно, когда огромное количество гигантских воздушных шаров одновременно взлетают и проплывают над городом. Самое главное в празднике воздухоплавания – это впечатления, которые остаются на весь год, до следующей встречи», – сказал Александр Козловский.

Он напомнил, что в 2020 году соревнования воздухоплавателей в Великих Луках были отменены в связи с пандемией. В этом же году чемпионат России проходит в условиях ограничений – без зрителей. Однако все главные события встречи можно наблюдать в режиме онлайн.

Александр Козловский также рассказал, что неоднократно летал на аэростате. «Ощущения необычные. Их невозможно нигде испытать, кроме как в полете на воздушном шаре», – заключил парламентарий.