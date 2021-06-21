Спорт

Большинство читателей ПЛН заявили, что не болеют за сборную лентяев-миллионеров

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей не считают нужным болеть за сборную России по футболу. Это следует из опроса, в котором приняли участие 486 человек.

Так, более 65% респондентов проголосовали за вариант ответа: «С чего бы мне болеть за кучку этих зажравшихся лентяев-миллионеров?!». Почти 3% опрошенных после матча российской сборной против бельгийцев испытывают «разочарование и стыд».

Почти 5% читателей отметили, что футбол — не российская игра, и нужно развивать лапту.

4,32% респондентов не болеют и не следят за чемпионатом Европы по футболу, но им интересны политические моменты, связанные с ним.

Чуть более 12% читателей следят за турниром «краем глаза». Поддерживают российскую сборную лишь 10,29% респондентов.

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Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Поддерживаете ли вы отстранение граждан от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса?».