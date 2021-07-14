Спорт

Михаил Иванов высказал мнение о допинг-скандале с псковским гребцом

Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров, мастер спорта СССР по гребле Михаил Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал мнение о допинг-скандале с псковским гребцом Павлом Сориным.

«Я в растерянности. Когда я узнал об этом, то был крайне удивлен. За нашей сборной всегда особо следят - спортсмены никогда не защищены. Их могут поднять ночью или остановить для проверки посреди дороги», - сказал Михаил Иванов.

Смотрите также Подтвержден факт положительной допинг-пробы у заявленного ранее на олимпиаду псковича

Также мастер спорта СССР отметил странность в том, что допинг-тест показал положительный результат именно на мельдоний. По словам Михаила Иванова, этот препарат имеет краткосрочное действие, и применять его можно максимум за 2 недели до старта.

Кроме того, он вспомнил случай, когда российскую сборную по баскетболу отравили питьевой водой на олимпиаде в Греции.

«Здесь может быть разное. Хорошо, что другой спортсмен - Денис Матвеев - все же вошел в сборную», - заключил Михаил Иванов.