Псковичка победила на всероссийских соревнованиях по стрельбе

Псковская спортсменка одержала победу на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые проходят в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
Сильнейших юниоров и юниорок принимает комплекс пулевой стрельбы АНО СЦ «Динамо».
Псковичка, мастер спорта России Анна Веселова показала лучший результат в упражнении «ППП» (скоростная стрельба из пневматического пистолета.