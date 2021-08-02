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Спорт

В Госдуме призвали улучшить психологию российских спортсменов в финале Олимпиады

08.08.2021 13:37|ПсковКомментариев: 0

Экс-глава ОКР призвал поработать над психологиями российских спортсменов в финальных играх их соревнований на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

«У нас было 5 финалов командных соревнований за последние дни на этой Олимпиаде. Все финалы проиграны, это повод задуматься о подготовке наших спортсменов, надо подумать о причинах поражений, возможно психология проседает, надо работать над этим. Смотря на финальный матч наших гандболисток, возникало ощущение, что именно в голове стоит какая-то преграда», - сказал Жуков.

В воскресенье женская сборная России по гандболу проиграла финальный матч на Олимпиаде в Токио. Матч против сборной Франции завершился со счетом 30:25.

По ходу турнира россиянки также обыграли сборные Норвегии (27:26), Черногории (32:26), Испании (34:31), и Венгрии (38:31). Единственное поражение команда Алексея Алексеева потерпела от Швеции (24:36), а матч группового этапа против Бразилии завершился вничью (24:24). На прошлой Олимпиаде в Рио россиянки выиграли золотые медали. В финале команда также встречалась с француженками и одержала победу (22:19).

Ранее в командных турнирах проиграли волейболисты, баскетболисты 3 на 3, гимнастки, мужская сборная России по плаванию.

Теги: #спорт #Олимпиада
Источник: Псковская Лента Новостей
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