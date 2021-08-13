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Спорт

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Дно планируют открыть 15 сентября

14.08.2021 13:14|ПсковКомментариев: 0

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в городе Дно планируют открыть в середине сентября. Об этом сегодня, 14 августа, сообщила и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Изначально были сроки до конца августа, но мы делаем поправку на погоду, поскольку резиновое покрытие, например, в дождь класть нельзя. Сейчас ориентируемся на 15 сентября», - сказала Елена Чернышова.

 

Строительную площадку осмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Дновского района Михаил Шауркин и другие представители местной администрации.

Спортивный объект строят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». ФОКОТ оснастят освещением и системой видеонаблюдения, там также планируют установить раздевалки, трибуны и биотуалеты.

Теги: #спорт #дно #фокот
Источник: Псковская Лента Новостей
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