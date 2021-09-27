Спорт

В Финском парке Пскова прошли соревнования по скандинавской ходьбе

В Финском парке Пскова прошли региональные итоговые соревнования проекта добровольного физкультурного союза «Северная ходьба - новый образ жизни!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, спортивное мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» при грантовой поддержке Минспорта России.

Данный проект вот уже второй год проходит в 43 регионах страны и направлен на популяризацию здорового образа жизни среди работающего населения с помощью занятий северной (скандинавской) ходьбой.

«Не так-то просто было собрать команды в условиях текущей эпидемической обстановки, но пять команд предприятий решили попробовать свои силы в этом интересном, набирающем все большую популярность, виде физической активности».

С каждой командой провели обучающие занятия, им объяснили теоретические вопросы и отработали правильную технику ходьбы на практических тренировках.

В рамках проекта были проведены открытые уроки для популяризации северной ходьбы как доступного и оптимального для здоровья вида физической нагрузки, вида профилактики после перенесенного COVID-19, одного из важных факторов поддержания и укрепления иммунитета, отметили организаторы.

Места распределились следующим образом:

1 место - ОАО «РЖД», г. Псков

2 место - «Облсовпроф»

3 место - ПАО «Сбербанк», г. Псков

«Всем очень понравились как тренировки, так и участие в таком несколько подзабытом формате соревнований между трудовыми коллективами, где вклад каждого в общий результат очень важен! Присоединяйтесь к тренировкам, достигайте новых спортивных вершин, а главное - будьте здоровы!» - отметили организаторы.