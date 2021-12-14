Спорт

Михаил Ведерников продемонстрировал яхты, поступившие в Псковскую область

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продемонстрировал яхты, поступившие в регион благодаря сотрудничеству с Министерством промышленности и торговли РФ. Соответствующие фото размещены в инстаграм-аккаунте политика.

«Благодаря соглашению с Минпромторгом в Псков поступает спортивное оборудование: маты, гантели, тренировочные манекены и даже яхты.

Всего поступило пять яхт класса "Оптимист" для спортшколы олимпийского резерва "Ника"», - сообщил глава области.

Напомним, что ранее новый инвентарь (хоккейные клюшки на сумму более 580 тысяч рублей) поступил в спортивную школу «Олимп». Также при поддержке Минпромторга получены 2 аппаратно-программных комплекса для тестирования спортсменов и специализированное оборудование для фехтования.

Фото: instagram.com