Спорт

Дедовичи заняли первое место в регионе по внедрению ГТО за 5 лет

Дедовичи заняли первое место в регионе по внедрению ГТО за 5 лет. Об этом администрация Дедовичского района сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: администрация Дедовичского района / «ВКонтакте»

По итогам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в 2015 - 2020 годах на первом месте оказался поселок Дедовичи, на втором - город Пустошка. Замыкают тройку лидеров город Печоры.

Центром спортивной подготовки региона обработал результаты работы муниципалитетов по 6 критериям.

«Поздравляем всех спортсменов и любителей спорта района, участвующих в сдаче нормативов ГТО, с таким замечательным результатом! Особые слова благодарности за эффективно поставленную работу выражаем коллективу Детско-юношеской спортивной школы, на базе которой создан Центр тестирования ВФСК ГТО, учителям физической культуры общеобразовательных организаций.

Желаем новых спортивных достижений!» - добавили в администрации района.