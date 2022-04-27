Спорт

Псковичка привезла медаль с чемпионата России по спортивному ориентированию

Спортсменка из Псковской области получила медаль на чемпионате России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Соревнования проходили с 26 апреля по 5 мая в городе Дзержинске Нижегородской области. В них принимали участие 90 спортсменов из 15 регионов страны.

Уроженка Псковской области, мастер спорта России Марина Борисенкова в личном зачете стала серебряным призером на дистанции «Точное ориентирование». Тренирует женщину Александр Борисов.