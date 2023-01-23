Проект псковской школы карате «Суперсемья. Школа карате для многодетных семей» набирает обороты

Псковская областная общественная организация «Школа боевых искусств "Будокан "АТЭМИ"» приступила к реализации проекта «Суперсемья. Школа карате для многодетных семей» в августе 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Основная цель проекта заключалась в том, чтобы организовать бесплатные занятия карате для многодетных семей. Приглашались дети от 3-х лет в группы начального физического развития, дети с 7 лет в группы карате. Также начала работать группа 18+ для желающих приобщиться к здоровому образу жизни псковичей, при этом не имеющих какую-либо подготовки.
Сегодня мы поговорили с председателем ПООО «Школа боевых искусств "Будокан "АТЭМИ"» и руководителем проекта «Суперсемья. Школа карате для многодетных семей» Антоном Потебней.
Он уточнил, что дело тут даже не в количестве, а в качестве. Благодаря реализации проекта удалось точечно донести помощь многодетным семьям города Пскова.
«На наш взгляд, это особая категория, которую необходимо всячески поддерживать и помогать. Нам очень приятно, что проект нашел отклик у граждан города Пскова и стал востребованным. Итоги подводить еще рано. Проект рассчитан до конца учебного года, но уже сейчас можно сказать с уверенностью, что проект достигнет своей цели как в количественном, так и в качественном выражении. Мы обязательно поделимся его результатами с вами», – добавил Антон Потебня.
Он напомнил о бесплатных занятиях в клубе для многодетных семей города Пскова и возможности присоединиться.
Клуб работает по следующим адресам:
Справки и информация по телефону +79113602325 и в социальных сетях.