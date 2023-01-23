Спорт

Проект псковской школы карате «Суперсемья. Школа карате для многодетных семей» набирает обороты

Псковская областная общественная организация «Школа боевых искусств "Будокан "АТЭМИ"» приступила к реализации проекта «Суперсемья. Школа карате для многодетных семей» в августе 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Основная цель проекта заключалась в том, чтобы организовать бесплатные занятия карате для многодетных семей. Приглашались дети от 3-х лет в группы начального физического развития, дети с 7 лет в группы карате. Также начала работать группа 18+ для желающих приобщиться к здоровому образу жизни псковичей, при этом не имеющих какую-либо подготовки.

Сегодня мы поговорили с председателем ПООО «Школа боевых искусств "Будокан "АТЭМИ"» и руководителем проекта «Суперсемья. Школа карате для многодетных семей» Антоном Потебней.

«С самого начала реализации проекта стало понятно, что с идеей "Школа боевых искусств "Будокан "АТЭМИ" попала в точку. С первых дней реализации проекта появилось много запросов на занятия. Нам очень помог комитет по соцзащите и комитет по образованию Псковской области. Эти два ключевых для реализации проекта комитета фактически явились нашими информационными партнерами, за что им особая благодарность. Реклама и сарафанное радио также дали свой результат. Мы начали формировать группы в середине августа и уже к сентябрю подошли с полностью укомплектованными группами», – рассказал Антон Потебня.

Он уточнил, что дело тут даже не в количестве, а в качестве. Благодаря реализации проекта удалось точечно донести помощь многодетным семьям города Пскова.

«На наш взгляд, это особая категория, которую необходимо всячески поддерживать и помогать. Нам очень приятно, что проект нашел отклик у граждан города Пскова и стал востребованным. Итоги подводить еще рано. Проект рассчитан до конца учебного года, но уже сейчас можно сказать с уверенностью, что проект достигнет своей цели как в количественном, так и в качественном выражении. Мы обязательно поделимся его результатами с вами», – добавил Антон Потебня.

Он напомнил о бесплатных занятиях в клубе для многодетных семей города Пскова и возможности присоединиться.

Клуб работает по следующим адресам:

Клуб «Будокан "АТЭМИ"»: город Псков, улица Михайловская, дом 1, корпус 3;

Клуб «Будокан "АТЭМИ"»: город Псков, улица Труда, дом 50А (ТЦ «Звездный», 3 этаж);

Клуб «Будокан "АТЭМИ"»: город Псков, улица Юбилейная, дом 45.

Справки и информация по телефону +79113602325 и в социальных сетях.