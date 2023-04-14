Спорт

День настольного тенниса отмечают сегодня во всем мире

Всемирный день настольного тенниса (World Table Tennis Day) впервые отмечался в 2015 году. Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная Федерация настольного тенниса (ITTF) с целью популяризации этого вида спорта, его продвижения в разных странах, объединения людей, увлекающихся им, и пропаганды здорового образа жизни.

Первоначально датой проведения праздника было выбрано 6 апреля и приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира. Но в 2023 году дату Всемирного дня настольного тенниса перенесли на 23 апреля, в честь дня рождения Айвора Монтегю – знаменитого британского теннисиста, организатора первого в истории Чемпионата мира по настольному теннису (1926) и основателя, а также первого президента Международной федерации, сообщает calend.ru.

Настольный теннис (известный также как «пинг-понг») появился более века назад, а сегодня он является олимпийским видом спорта (с 1988 года). Это спортивная игра, основанная на перекидывании специального мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определённым правилам. Целью игроков является достижение ситуации, когда противник не сможет отбить, или не правильно отобьёт, мяч.

По данным ITTF, профессионально настольным теннисом занимаются на всех обитаемых континентах – 227 стран являются членами Федерации (на 2023 год).

Причём этот вид спорта популярен не только в спортивной среде, но и у непрофессионалов. Ведь это, буквально, спорт для всех и каждого. Будучи очень доступной игрой, настольный теннис привлекает в ряды своих «поклонников» людей разных возрастов, пола, навыков или различных физических кондиций. Все они могут играть вместе, получая от игры много положительных эмоций. Так, и Томас Вайкерт, занимавший тогда пост президента ITTF, по поводу учреждения нового праздника сказал, что «главной идеей является вовлечение в спорт как можно большего числа новых участников». А лозунгом Дня провозгласил: «Настольный теннис для всех и везде!».

Поэтому не удивительно, что даже в самый первый год празднования Дня настольного тенниса мероприятия, посвященные ему (турниры, мастер-классы, показательные выступления, вечеринки и другие акции), прошли буквально по всему миру. По данным ITTF, в них приняли участие более 50 стран Северной, Центральной и Южной Америки, Европы и Азии.

Российские города также с радостью подхватили идею проведения нового спортивного праздника, который отметили всевозможными конкурсами, эстафетами и турнирами различного уровня. Ещё были мастер-классы и показательные выступления именитых спортсменов. Аренами проведения мероприятий в этот день стали спортивные клубы, парки, учебные и развлекательные заведения, торговые центры и даже улицы, а поучаствовать могли все желающие.

С тех пор, по решению ITTF, – это официальный международный праздник всех любителей и профессионалов настольного тенниса.