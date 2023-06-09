Спорт

Чемпионат органов ФСБ Северо-Западного федерального округа прошел в Псковской области

Чемпионаты органов ФСБ России Северо-Западного федерального округа по служебно-прикладным видам спорта, посвящённые 100-летию физкультурно-спортивного общества «Динамо», прошли в Псковской области с 4 по 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В соревнованиях приняли участие семнадцать команд. За пьедестал почета боролись действующие сотрудники, а также курсанты ведомственных образовательных организаций.

В командных состязаниях первое место в служебном двоеборье заняли представители управления ФСБ России по Архангельской области. Лучшие результаты по лёгкой атлетике показали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. Также они стали лидерами в стрельбе из боевого стрелкового оружия. Второе место в этой дисциплине у пограничного управления ФСБ России по Псковской области.