Спорт

Комитету по спорту Псковской области исполнилось 100 лет

100-летие комитета по спорту Псковской области отмечается сегодня, 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края.

После окончания Гражданской войны Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) РСФСР 27 июня 1923 года принял постановление о создании Высшего совета физической культуры (его приемником является Министерство спорта). Псковский губернский совет физической культуры был образован 28 декабря 1923 года, когда состоялось его первое заседание, рассказали в музее.

Губернский совет создавался для руководства и координации работы по физическому развитию трудящимися Псковской губернии, объединению в этой работе ведомств, занимавшихся физическим развитием, а также для контроля за проведением в жизнь всех мероприятий по физическому развитию.

В первый состав совета вошли 12 представителей различных ведомств. Практическую работу осуществлял технический комитет. В него входили специалисты по видам спорта, инструктора-спортсмены, любители-спортсмены, врачи, педагоги. Технический комитет состоял из пяти секций: педагогическо-физических упражнений; спортивных игр, легкой атлетики и гимнастики; тяжелой атлетики; зимнего спорта; стрелкового спорта. Объединял работу всех секций президиум технического комитета, который вел регистрацию всех кружков и спортивных организаций, составлял план и программы работы по секциям.

Так произошло организационное оформление Псковского губернского совета физической культуры, который является прямым предшественником ныне действующего комитета по спорту Псковской области, пояснили в музее.

Подробнее можно узнать в статье директора музея Дмитрия Белюкова «История создания Псковского губернского совета физической культуры и спорта» (Сборник статей научно-практической конференции, посвященной 85-летию комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки, 2009 год).