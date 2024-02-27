Спорт

Почти 80% процентов фитнес-компаний могут поднять цены на услуги в 2024 году

Большинство российских фитнес-компаний планируют поднять цены на свои услуги в текущем году. Об этом сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Организация провела опрос 721 руководителя компаний фитнес-отрасли. По данным опроса, 38% компаний повысят цены на 10%, 30% - до 15%, 8% - на 15-25%, 2% - на четверть или выше. 22% компаний оставят цены на прежнем уровне, пишет ТАСС.

«В среднем с учетом инфляции подъем цен на 10% в течение года - допустимо и разумно. В целом процесс повышения стоимости будет мягким и аккуратным, практически не ощутимым для пользователей услуг», - сказала Силина.

В состав Национального фитнес-сообщества входят более 2 700 фитнес-клубов из 85 регионов России. Организация является партнером Министерства спорта РФ.