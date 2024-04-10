Спорт

Сдать нормативы ГТО вместе с воркаутерами предлагают псковичам

Сдать нормативы ГТО предлагают псковичам 3 мая вместе со спортивным движением Street Workout Pskov. Об этом сообщается в группе движения в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Street Workout Pskov / «ВКонтакте»

Сдача нормативов планируется 3 мая в 11:00. Место проведения: деревня Соловьи Псковского района.

Для участия в мероприятии необходимо предоставить справку о состоянии здоровья; номер УИН с личного кабинета сайта ГТО; ФИО, дату рождения, номер телефона.

Информацию можно уточнить по телефону: +7 (911)-881-65-77 и в сообщениях группы.