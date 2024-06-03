Спорт

Великолучанин стал бронзовым призером чемпионата России по ММА

Великолукский спортсмен Иван Веретенников стал бронзовым призером чемпионата России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди мужчин. Соревнования проходили в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации ММА Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация ММА Псковской области

Северо-Западный федеральный округ в весовой категории до 52 кг на соревнованиях представлял боец из города Великие Луки, воспитанник спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Экспресс», центра ММА города Великие Луки Иван Веретенников, который является мастером спорта РФ по смешанному боевому единоборству (ММА).

Иван Веретенников провел несколько боев и в полуфинальном упорном поединке уступил по очкам действующему трехкратному чемпиону России. По итогу соревнования занял на пьедестале третье почетное призовое место.

Данного спортсмена тренируют тренер высшей категории Андрей Ткаченко и тренер первой категории Павел Ершов.

«Это отличный результат слаженной работы тренерского корпуса псковской областной федерации. Последний раз такого успеха на чемпионате страны мы достигали девять лет назад. Огромная благодарность тренерам и Ивану за его упорный труд, который позволил снова прославить Псковский регион на всю страну!» - отметил член Президиума Союза ММА России, президент Псковской областной федерации ММА Аркадий Мурылев.