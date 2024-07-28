Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - чемпион России, чемпион мира, мастер спорта по боксу Валерий Брудов. Он расскажет о том, как пришел в спорт, почему выбрал именно бокс, почему считает этот вид спорта интеллектуальнее рукопашного боя и как так получилось, что простой псковский парень стал чемпионом мира по боксу. Также Валерий Брудов поделится воспоминаниями о своих поединках со знаменитыми боксерами.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Трансляция завершена