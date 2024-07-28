Спорт

Международный турнир «Кубок чемпионов» соберет сильнейших пловцов в Пскове 10 августа

Пловцы-любители и профессионалы из одиннадцати регионов страны соберутся у стен Псковского кремля, чтобы побороться за призовые места и первые строчки в турнирной таблице сезона на открытой воде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе проекта «Кубок чемпионов»

Фотографии: пресс-служба проекта «Кубок чемпионов»

Более 200 участников выйдут на старт, чтобы преодолеть дистанции «Ультра 5 км», «Классик 2,5 км» и «Лайт 1,7 км». Течение реки в месте старта можно охарактеризовать как умеренное, поэтому заплывы за среднюю и длинную дистанции заплывы пройдут сначала по течению до разворотных буев, а после разворота против течения на финиш. Заплыв на дистанцию 1700 метров пройдет против течения.

Мероприятие станет настоящим спортивным праздником, который завершится чествованием победителей и награждением всех финишеров, а также фотосессией. Медали для участников соревнований ежегодно разрабатываются по индивидуальному дизайну. Как и в прошлом году, все призеры Кубка чемпионов Псков получат специально изготовленные к старту перстни — на этот раз с изображением барса – символа отваги, храбрости и мужества, который расположен на псковском гербе.