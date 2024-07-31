Спорт

«Бронзу» завоевали псковичи на соревнованиях гребному спорту в Ростове-на-Дону

Псковские спортсмены завоевали «бронзу» на соревнованиях по гребному спорту в Ростове-на-Дону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

В XII Спартакиаде учащихся России по гребному спорту приняли участие 449 спортсменов из 21 региона России. В упорной борьбе псковские спортсмены Артемий Усанов, Кирилл Михайлов и Владимир Райг финишировали третьими.

В подготовке спортсменов к спартакиаде приняли участие тренеры Сергей Николаев, Нина Иванова и Андрей Сидоркевич.