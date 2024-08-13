Спорт

Мероприятия для детей и подростков проводят на спортивном стадионе в Острове

Большое количество мероприятий для детей и подростков на городском стадионе Острова. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Воспитанники городских дошкольных учреждений приняли участие в символическом забеге, который в честь 80-летия освобождения Острова и района от фашистки захватчиков, прошел на символической дистанции в восемьдесят метров. В памятной эстафете победила дружба, а все малыши на финише были награждены медалями за первое место, грамотами и сладкими призами.

В минувшие выходные на стадионе отметили День физкультурника. Для детей силами сотрудников Центра культуры «Юбилейный» и участниками объединения «Движение Первых» были организованы соревнования в разных дисциплинах: в стрелковом тире островичи стреляли их лука, всей семьёй участвовали в эстафете и творческих конкурсах.

«Радостно, что инфраструктура спорта, которую мы шаг за шагом модернизируем и развиваем, востребована нашими жителями!» - отметил Дмитрий Быстров.