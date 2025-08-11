Спорт

Пробежку «5 верст» псковичей призвали провести 12 августа самостоятельно

Команда «5 вёрст Псков» приглашает всех желающих на совместную беговую тренировку сегодня, 12 августа, сообщили в группе бегового движения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: сообщество «5 вёрст Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Организаторы отметили, что всех участников ждет пробежка в комфортном темпе в компании единомышленников, а также драйв от эмоций субботнего рекордного старта.

Тренировка пройдет во вторник, 12 августа. Время - 19:00. Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16. На данный момент организаторы находятся в Москве на записи подкаста про паркран. В связи с этим они просят участников провести вечерний старт самостоятельно.

«Берём инициативу и двигаемся вперед к лучшей версии себя», - призвали в сообществе.