Спорт

Александр Козловский: Настоящий интерес к жизни и стремление быть полезными обществу не зависят от года рождения

Активисты партпроекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» из Псковской области приняли участие в X Спартакиаде пенсионеров России, которая прошла в Тюмени. Это крупное спортивное событие объединило более 600 участников из 78 регионов страны, а также гостей из Казахстана, Белоруссии, Финляндии и Австралии, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

По информации Александра Козловского, Псковский регион на соревнованиях представляли девять участников из Пскова, Великих Лук, Себежа, Палкино и Псковского района.

«Все они – активные, увлеченные люди, которые не теряют жизненного тонуса и доказывают, что движение и энергия не зависят от возраста», - отметил политик.

По его словам, отдельных поздравлений заслуживает Вера Тысятова из Пскова, завоевавшая серебряную медаль по настольному теннису. Парламентарий особо подчеркнул, что её пример вдохновляет – «настойчивость, упорство и вера в свои силы делают возможным всё, независимо от возраста».

После возвращения из Тюмени с участниками спартакиады встретилась сенатор, региональный координатор партпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова. Во время беседы участники обсудили итоги поездки, планы на участие в новых мероприятиях и развитие спортивного движения среди старшего поколения.

В ходе встречи председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Галина Неваленная была отмечена благодарственным письмом за активную работу и вклад в развитие партпроекта.