Туризм

В Псковской области подготовили календарь событий на 2022 год

Туристский информационный центр подготовил событийный календарь Псковской области на 2022 год. Об этом ТИЦ сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Туристский информационный центр Псковской области

Из событийного календаря можно узнать о самых интересных культурных, праздничных, театральных, гастрономических, спортивных мероприятиях, которые запланированы в Псковской области в 2022 году, отметили в организации.

С календарем можно познакомиться на сайте Псковского туристского информационного центра.