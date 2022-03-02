Туризм

Выиграть путешествие мечты могут псковские школьники

Выиграть путешествие мечты по России могут псковские школьники в рамках всероссийских просветительских игр, которые проводит российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Это интеллектуально-спортивные соревнования для старшеклассников, направленные на всестороннее развитие личности. Заявки принимаются до 20 апреля. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте российского общества «Знание», которая открывает доступ к расписанию состязаний и рейтинговой таблице. Региональный этап игр начнется 2 апреля и пройдет в каждом регионе России. Участники будут соревноваться весь апрель, участвовать могут все учащиеся 9-11 классов.

Программа просветительских игр российского общества «Знание» состоит из шести тематических треков: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт. Ребята примут участие в интеллектуальных викторинах, творческом конкурсе публикаций в социальных сетях, конкурсе социальных проектов, киберспортивных турнирах и даже присоединятся к волонтерским акциям.

Одним из состязаний станет квест по «библиотеке знаний», в ходе которого участники будут искать кодовые слова в лекциях выдающихся спикеров, опубликованных на сайте «Знания». Партнерами состязаний регионального этапа просветительских игр общества «Знание» стали: компания VK, крупнейшая платформа добрых дел ДОБРО.РФ, всероссийский просветительский проект «Моя страна — моя Россия», Ассоциация компьютерного спорта.

Участвуя в индивидуальных и командных состязаниях, ребятам предстоит накапливать баллы в личном зачете. Шесть лучших участников от каждого региона, получивших наибольшее количество баллов, объединятся в сборную команду и получат приглашения на финальные состязания в Москву.

В мае 510 победителей регионального этапа игр в составе 85 команд встретятся в столице, чтобы сразиться в многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам. Финал Игр пройдет в рамках III просветительского марафона «Новое Знание» на ВДНХ.

В финале старшеклассникам предстоит набирать баллы в командном зачете и завоевывать звание чемпиона в интеллектуально-спортивной эстафете, конкурсе видеороликов на научную тематику, деловой игре и исторической викторине. По результатам этих соревнований первые десять команд, занявшие верхние строчки в рейтинговой таблице, вместе со славой и признанием получат статус победителей просветительских игр российского общества «Знание».

Всех участников финального этапа ждут призы. Шестьдесят победителей получат путешествия мечты по самым красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Остальные участники финала будут награждены туристическими поездками по стране. Кроме того, все финалисты получат призы от партнеров Игр, а также бонусы «Другого дела», которые можно будет обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.

Напомним, федеральный просветительский марафон «Новое Знание» пройдёт в третий раз. В двух марафонах, организованных в 2021 году, приняли участие более 300 спикеров — выдающихся представителей науки и технологий, культуры и искусства, спортсменов, лидеров бизнеса, государственных деятелей. Спикерами марафона стали Юрий Башмет, Ирина Винер-Усманова, Владимир Машков, Михаил Пиотровский, Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Аркадий Волож, Герман Греф, Олег Добродеев, Евгений Касперский, Алексей Миллер, Сергей Чемезов, Хабиб Нурмагомедов, Александр Овечкин и многие другие.