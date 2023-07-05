Туризм

Цены на популярные международные авиаперелеты снизились в России

В начале лета 2023 года средние цены на перелеты по наиболее популярным международным направлениям из России снизились по сравнению с июнем 2022 года. Этот факт подтверждают билетные агрегаторы и «Аэрофлот». Было зафиксировано увеличение количества рейсов и маршрутов, что привело к уменьшению ажиотажа.

Сокращение стоимости перелетов в Турцию, Армению и Казахстан стало основным трендом в сфере путешествий. По данным сервиса путешествий «Туту.ру», средняя цена перелета в обе стороны между Россией и Турцией уменьшилась на 14% до 34,3 тысячи рублей, пишет RuNews24.

Авиарейсы между Россией и Арменией стали дешевле на 9%, составив 25,3 тысячи рублей, а между Россией и Казахстаном - на 4%, достигнув 29,4 тысячи рублей. Кроме того, заметное снижение цены было зафиксировано на полеты в Азербайджан (23% до 35,7 тысячи рублей), ОАЭ (20% до 40,8 тысячи рублей) и Израиль (7% до 52,4 тысячи рублей).

Как подтверждает представитель сервиса «Туту.ру» Иван Живица, особенно выгодно в июне было путешествовать в Азербайджан и Армению, когда билеты подешевели на 31% (36,8 тысячи рублей) и 15% (26,4 тысячи рублей) соответственно.