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В Гдовском районе прокуратура оштрафовала фирму, незаконно выращивающую радужную форель

В Гдовском районе прокуратура привлекла к административной ответственности и оштрафовала ООО «Форелевое хозяйство», незаконно выращивающую радужную форель. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова, нарушение удалось выявить в ходе проверки: псковская природоохранная межрайонная прокуратура обратила внимание на соблюдение законодательства об аквакультуре (рыбоводстве), о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

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«В ходе надзорных мероприятий, установлено, что в нарушение требований действующего законодательства ООО "Форелевое хозяйство", расположенное на территории Гдовского района, осуществляет ведение хозяйственной деятельности по выращиванию рыбы вида "форель радужная" в южной части акватории озера Забельское без обязательного согласования с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что специализированным прокурором в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

«В отношении юридического лица природоохранной межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности)», - подчеркнули в ведомстве.

Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по Рыболовству ООО "Форелевое хозяйство" привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.