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Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по делу великолучанки, воспитывающей внуков после гибели дочери и ее младшего ребенка

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений и поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход доследственных проверок по информации СМИ о нарушении прав граждан. В числе случаев, заинтересовавших главу Следственного комитета, оказалась история великолукской пенсионерки, которая одна воспитывает трех внуков. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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Напомним, дочь пенсионерки найдена мертвой на следующий день после падения ее двухлетнего ребенка с окна, а зять отказывается от содержания оставшихся троих детей.

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При этом мужчина получает от государства все положенные выплаты и угрожает забрать детей. Дети говорят, что отец избивал их и мать, когда они жили вместе. Председатель СК России по данному факту также поручил организовать проверку и дать исчерпывающую оценку произошедшему.