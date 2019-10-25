Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по делу великолучанки, воспитывающей внуков после гибели дочери и ее младшего ребенка

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений и поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход доследственных проверок по информации СМИ о нарушении прав граждан. В числе случаев, заинтересовавших главу Следственного комитета, оказалась история великолукской пенсионерки, которая одна воспитывает трех внуков. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Напомним, дочь пенсионерки найдена мертвой на следующий день после падения ее двухлетнего ребенка с окна, а зять отказывается от содержания оставшихся троих детей.
При этом мужчина получает от государства все положенные выплаты и угрожает забрать детей. Дети говорят, что отец избивал их и мать, когда они жили вместе. Председатель СК России по данному факту также поручил организовать проверку и дать исчерпывающую оценку произошедшему.