Общество

В полиции опровергли информацию о неоказании мер в связи с обращениями погибшей великолучанки

В УМВД России по Псковской области прокомментировали заявление великолучанки о непринятии необходимых мер полицией в сложной ситуации, сложившейся в ее семье. В обращении женщина писала, что супруг ее покойной дочери практически ежедневно избивал ее и детей. Также, со слов женщины, «на него были обращения в полицию, но те не принимали необходимых мер».

«Информация о якобы непринятии полицией должных мер реагирования на заявления гражданки не соответствует действительности. Данный мужчина неоднократно привлечен к административной ответственности за нанесение своей супруги побоев, а также за мелкое хулиганство и по иным составам правонарушений. В апреле текущего года по заявлению супруги в отношении гражданина МО МВД России "Новосокольнический" было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК РФ. Уголовное дело расследовано, проведены все необходимые мероприятия, дело направлено в суд», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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«Все заявления и обращения, поступавшие от покойной супруги рассмотрены, разрешены в установленном порядке либо направлены в иные компетентные органы по подведомственности. Семья всегда находилась под пристальным вниманием полиции и по всем фактам правонарушений, отнесенным к компетенции органов внутренних дел, приняты меры, предусмотренные законом», - прокомментировали ситуацию в управлении.





