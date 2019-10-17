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Мать и бабушка погибших в Великих Луках женщины и ребенка просит помощи у губернатора по защите оставшихся внуков

На сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась мать и бабушка погибших в Великих Луках женщины и двухлетнего ребенка.

«Я одна воспитываю троих внучек на минимальную пенсию. Случилось так, что моя дочь погибла, доведенная до суицида ее мужем в августе этого года», - пишет женщина. В обращении к губернатору она подробно описывает все трагические события и ужасы, происходящие в жизни большой семьи, а также рассказывает об агрессивном поведении супруга своей дочери, о постоянных избиениях, угрозах жизни дочери и ее детей.

«Последние полгода до смерти дочери жить стало совсем невыносимо. Он практически ежедневно ее избивал, избивал детей, на него были обращения в полицию, но те не принимали необходимых мер, отвечая тем, что заявление должна писать дочь, которая на тот момент была безумно запугана тем, что он убьет ее и детей», - пишет женщина.

Она также рассказала, что на данный момент комиссией администрации Локнянского района принято решение оставить детей с ней, а денежные средства на их обеспечение будет получать отец. Он и должен выдавать деньги бабушке, но, с ее слов, за три месяца она увидела только четыре тысячи рублей.

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«Одевала и собирала в школу детей самостоятельно. Я вся в долгах, мы все в страхе, он грозится убить старшую девочку, так как винит ее в смерти брата и матери, грозится убить меня, сломал дверь в мою квартиру, разбил окна. Мы боимся, я умоляю вас помочь. Власти бездействуют, полиция бездействует, а мы боимся. Такое ощущение, что все вокруг ждут еще одну трагедию», - пишет женщина.

На сайте губернатора 16 октября был опубликован ответ председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой. В ответе она сообщает, что ситуация в семье находится на контроле в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Локнянского района, отделении полиции по Локнянскому району и территориальном отделе Локняннского района комитета по социальной защите Псковской области.

«Сегодня к вам по месту вашего жительства будет совершен выезд и оказана консультативная помощь специалистами территориального отдела Локнянского района по вопросу установления опеки над несовершеннолетними детьми», - написала Ольга Евстигнеева.