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Происшествия

Водитель и пассажирка: история о смерти маникюрши в псковском такси

25.02.2020 16:46|ПсковКомментариев: 3

Прокуратура Пскова согласилась обнародовать детали нашумевшего дела о таксисте, получившем 9 лет строгого режима за то, что задушил свою пассажирку. Корреспондент Псковской Ленты Новостей выяснил, как произошло убийство. События воссозданы на основе комментариев от представителей ведомства и свидетелей.

Псковский микрорайон Кресты. Еще немного - и пирамидальный конус обелиска, славящего первые победы красноармейцев, укажет на солнце: около 11:00. Вокруг припаркованной тут Lada Granta, арендованной у такси «057», суетится тучный водитель 36 лет. Рядом тормозят машины полиции и скорой. «Что же будет с ребенком?!» - бросается к сотрудникам служб мужчина…

Сквозь стекла отечественной легковушки просматривается ее заднее сиденье. На нем - 32-летняя высокая стройная пассажирка без сознания.

«Помню только, как в автомобиле тряс ее за воротник пуховика, за плечи. Как ее голова повисла, а тело - обмякло. Как сажусь за руль, оглядываюсь, вижу ее мертвую. Как сворачиваю на Ленинградское шоссе, звоню "112". Еду к шпилю и набираю брата: "Я жену убил…"», - примерно так таксист воспроизвел свое утро 3 марта 2018 года, последние воспоминания перед встречей с правоохранителями. Предшествующий маршрут от улицы Декабристов, где на пустыре около свалки и скончалась женщина, целиком выпал из памяти…

Водитель и пассажирка...

Пассажирка и водитель познакомились, когда 9 лет назад она устроилась диспетчером в то же такси. Год совместной жизни - и перед рождением сына пара поженилась. В отличие от водителя, который впервые стал мужем и отцом, у пассажирки уже была 8-летняя дочь от первого брака. Так, вчетвером, семья зажила на Яна Фабрициуса: муж - таксовал, жена - стала мастером маникюра в местном салоне красоты «У Василисы».

Но перед роковым событием пассажирка спустилась из съемной квартиры на Гражданской, куда в начале года переехала с детьми. Вышла - к мужу, за полчаса до встречи с требовательной клиенткой. Через 15 минут - пропала из соцсетей. Спустя еще 15 - мать клиентки набрала пунктуального мастера и услышала мужские крики, ругань. Позже - не дозвонился уже никто.

«Приехал к жене, чтобы помириться, - поделился со следствием таксист. - Довез до Декабристов, где можно спокойно поговорить, и пересел к ней, назад. Попытался обнять, поцеловать. Она усмехнулась и оттолкнула: "У тебя нет гордости! Не мужик, тряпка! Сначала - разводиться собрался, а теперь - мириться хочешь?"».

На перекрестке взглядов

Заявление на развод водитель подал за два месяца до этого: вместо того, чтобы на новогодние праздники отправиться с детьми к его родителям в Бежаницкий район, пассажирка «три дня гуляла». Со слов таксиста, он поехал лишь с сыном.

«Была гулящей», «любила выпить», «не занималась воспитанием», - примерно такие формулировки выбрал супруг, чтобы характеризовать жену правоохранителям. Твердил, что за ее поведение не применял к ней силу, но хотел ограничить в родительских правах - не раз обращался в органы опеки. Жаловался, что нельзя положиться и на тещу-алкоголичку.

Теща же уверяет, что Новый год дочь встретила с внучкой у своей подруги. В унисон с клиентками мастера характеризует ее с точностью до наоборот: «Прекрасный родитель и ответственный человек». Мать погибшей поделилась со следствием фотографиями, где супруга проводит время с детьми.

Обоюдный компромат

В отличие от стороны, поддерживающей пассажирку, водитель искал кадры обратного содержания: например, втайне от нее проник в один из псковских ночных клубов и заснял, как вместо того, чтобы заниматься семьей, она резвится c подругами.

Супруга тоже не гнушалась манипуляций с компрометирующими снимками, но действовала открыто. Со слов мужа, во время развода она выставила личные проблемы на всеобщее обозрение: «Опубликовала в Instagram, как сжигает свадебные фото! Для меня это был удар!».

Однако теща, в свою очередь, не умолчала об ударах и от зятя, физических: поделилась с правоохранителями, как дочь фиксировала на смартфон гематомы на своих руках и лице. Упомянула о медосвидетельствовании, подтвердившем 25 синяков. В прокуратуре разъяснили, что когда мастер маникюра обратилась с этим в полицию - делу о домашнем насилии «не дали ходу».

«Однажды она в слезах прибежала и пожаловалась, что этот человек таскал ее за волосы. Причем - при детях! - вспоминает признание дочери ее мать. - А когда я зятю заявила об издевательствах - ответил, что поступает, как считает нужным: его право! Всю семью держал в страхе!».

Со слов тещи, доставалось и внучке: в суде падчерица подтвердила, что «дядя» - как она называет отчима - избивал ее солдатским ремнем, выкручивал пальцы.

«Когда я рассказала ребенку, что мамы больше нет, она это так и не приняла: до сих пор пытается до нее дозвониться», - добавляет бабушка.

От тирана к бывшему мужу

Она называет таксиста беспричинно разжигающим конфликты, не терпящим критики, взрывным, вспыльчивым деспотом.

«Как-то по ошибке увезла его удочку к себе в общагу: перепутала. Так он прибежал к моей квартире и давай колотить в дверь ногами и кулаками - всю обивку содрал. Убьет, кричал!» - продолжает бабушка.

Со слов свидетелей, мужчина неоднократно угрожал, что его супруга и ее мать не доживут до совершеннолетия его ребенка. Поэтому, когда разгоралась очередная семейная ссора, мастер маникюра нередко забирала детей и уходила ночевать к подруге. А как-то - сбежала с ними на два месяца жить к бывшему мужу.

«Отец внучки - часто в командировках. И перед тем, как снова уехать, - предложил ее маме пожить пока у него, чтобы спокойно нашла съемное жилье, - разъясняет теща. - На этот адрес заезжал и зять: проведать сына. В последний визит - ругался, что ребенок бегает грязный, раздетый, - и забрал малыша. Тем самым вынудил мою дочь возвратиться».

У переезда «бешеные глаза»

По версии правоохранителей, в основном из-за сына и возникали ссоры. Папа хотел сам заботиться о мальчике. Даже отвел отдельную полку в холодильнике: «Не дай бог возьмете наш хлеб!» - вернувшуюся супругу хватило на 2 года.

«Дочь забрала детей и переехала. После того, как зять заявил, что выставит ее и внучку за двери, когда родной ребенок подрастет, - поделилась теща. - Пока готовили вещи к перевозке на съемную квартиру, зять на нас чуть не накинулся с кулаками! Эти бешеные глаза… Пощадил только потому, что мы криками подняли всех на уши! Тогда он схватил грузчика за шкирку и вытряс адрес, куда тот повезет всю утварь. Когда услышал - поехал следом, удостовериться».

Следствие определило, что близкие пассажирки нередко провожали ее до дома: панически боялась попасть под колеса такси. Ведь водитель не раз грозил, что ему сразу отдадут сына, когда та станет калекой. Но а пока - лишь проведывал мальчика у сбежавшей жены…

Убить за сына

«Когда в то утро жена села ко мне в автомобиль - дала понять, что не пойдет на мировую, - рассказал водитель правоохранителям. - А на свой вопрос, что будет с нашим ребенком, - услышал: "Пусть с тобой поживет. Ты же у нас хороший папаша! А я - заработаю денег и отсужу мальчика!"».  

По версии следствия, тогда мужские кисти обволокли женскую шею. И большие пальцы сомкнулись у кадыка - через несколько секунд жертва перестала отбиваться: асфиксия.

«В тот момент меня как мешком по голове огрели! Довела до точки кипения!» - соглашается таксист, но списывает на состояние аффекта.

Через 2 месяца после трагедии аффект подтвердили судебно-психологические эксперты из Санкт- Петербурга. А спустя еще 8 - и сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Москва.

Если убийство совершили в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), внезапно вызванного издевательством, тяжким оскорблением и другими аморальными действиями от потерпевшего, то санкции - от исполнительных работ до 3 лет лишения свободы. По части 1 статьи 107 УК РФ.

Об идеальной жене

Однако суд признал заключения этих экспертиз несостоятельными: изучил дело, в том числе - показания свидетелей, доводы защиты, и не нашел доказательств, что все случилось из-за некорректного поведения пассажирки.

К тому же судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что убийца - вменяемый, уравновешенный человек. Проверка показала: в учреждениях для людей с психическими отклонениями - не состоял, служил по контракту. Со слов коллег, даже ответственный.

«Но все же касательно семьи у него были некие психологические особенности, - подмечает теща. - Он хотел, чтобы жена полностью соответствовала его идеалам: хорошо выглядела, зарабатывала, ни с кем не общалась, а если выходила куда - то лишь с ним, когда тот захочет, в юбке и на каблуках. Причем за все время знакомства пара только раз и выбиралась, в кино. В тельняшке и спортивных штанах этот нелюдимый домосед мог вечно сидеть в своей комнате. А его собственническое чувство к моей дочери достигало того, что он как-то позвонил ей 59 раз за 10 минут, пока она везла ребенка в сад».

«В покое не оставит»

В 2019 году, 31 мая, Псковский городской суд принял сторону гособвинения и трактовал убийство как умышленное - статья 105 УК РФ. Апелляция не повлияла на решение. «Запечной таракан» - как прозвала его супруга - получил 9 лет строгого режима.

После этого теща обратилась с иском, и таксиста лишили родительских прав. Теперь она занимается детьми, но опасается, что борьба за внука еще впереди.

«Об извинениях передо мной и речи быть не может. Он в камере - уже 2 года, но и оттуда до сих пор пытается заполучить сына, а меня - оклеветать. Говорят, пишет в прокуратуру, даже - Путину. Из колонии звонит мальчику. Свекор и свекровь обманывают малыша, что папа - хороший, в командировке и скоро вернется. Мне же - твердят, чтобы отдала внука. Доказывают, что с помощью него буду мстить за смерть. Но я-то знаю, теперь эти дети - мой единственный смысл жизни. А престарелой родне душегуба ребенок сейчас, прежде всего, нужен, чтобы убийцу выпустили по условно-досрочному».

В прокуратуре разъясняют, ходатайствовать об условно-досрочном освобождении мужчина сможет после истечения трех четвертей срока наказания.

«Я отлично знаю этого тирана. Таких могила исправит. Он не чувствует вину, и когда вернется - меня и внука в покое не оставит. Точно говорю! Боюсь до смерти…» - заключает теща.

Алексей Назаров

Теги: #уголовное дело #прокуратура #суд #УК РФ #убийство #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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