Происшествия

Четырех иностранцев незаконно зарегистрировали в Палкино и Великолукском районе

Четырех иностранцев фиктивно зарегистрировали в Палкино и Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 декабря 2020 года в доме в деревне Петрово Великолукского района жительница Невельского района 1973 года рождения незаконно зарегистрировала гражданина Таджикистана. Женщина дала признательные показания.

А 17 декабря минувшего года в поселке Палкино в доме на улице Комарова 48-летний местный житель фиктивно зарегистрировал трех граждан Узбекистана.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, добавили в ведомстве.