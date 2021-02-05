Происшествия

Незаконную автомойку демонтируют в Псковской области

Псковская транспортная прокуратура в ходе проверки соблюдения требований законодательства о государственной собственности установила факт самовольного строительства автомойки на земельном участке в полосе отвода железной дороги. При этом необходимых разрешительных и правоустанавливающих документов у собственника не имелось.

В этой связи Псковский транспортный прокурор в суд направил исковое заявление с требованием к предпринимателю освободить земельный участок от самовольно возведенной постройки.

Псковский городской суд удовлетворил требования транспортного прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда контролируется, сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре.