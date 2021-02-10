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260 флаконов ароматических отдушек не прошли таможенный контроль в Псковской области

Сотрудники таможенного поста многосторонненого автомобильного пункта пропуска «Бурачки» в Себежском районе пресекли ввоз 260 флаконов незадекларированных отдушек и парфюмерных композиций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В кабине тягача находились 24 коробки с различными парфюмерными композициями и отдушками. Водитель транспортного средства международной перевозки не подал пассажирскую таможенную декларацию и не сообщил сотрудникам таможни о ввозе принадлежащего ему товара.

Общий вес незадекларированного товара превысил 12 килограммов.

В соответствии с законодательством, такое количество ароматической продукции не относится к товарам для личного пользования и подлежит декларации при пересечении границы ЕАЭС.

В отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Назначили товароведческую экспертизу.