200 пачек сигарет изъяли у гражданина Латвии псковские таможенники

Псковские таможенники нашли в грузовом автомобиле 200 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Сигареты сотрудники таможни обнаружили при осмотре грузового транспортного средства гражданина Латвии в МАПП Шумилкино. Табачную продукцию извлекли из постельных принадлежностей в кабине седельного тягача.
Выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, водитель не задекларировал и не предъявил таможенному контролю перемещаемый им товар.
В настоящее время по данному факту возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ.