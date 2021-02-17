Происшествия

200 пачек сигарет изъяли у гражданина Латвии псковские таможенники

Псковские таможенники нашли в грузовом автомобиле 200 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Сигареты сотрудники таможни обнаружили при осмотре грузового транспортного средства гражданина Латвии в МАПП Шумилкино. Табачную продукцию извлекли из постельных принадлежностей в кабине седельного тягача.

Выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, водитель не задекларировал и не предъявил таможенному контролю перемещаемый им товар.

В настоящее время по данному факту возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ.