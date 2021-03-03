Происшествия

11 собак «развернули» на границе РФ в Псковской области

Государственный инспектор управления Россельхознадзора запретил вывоз 11 домашних питомцев за пределы России из-за неподтвержденных ветеринарных сертификатов 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В МАПП «Бурачки» на российско-латвийском участке государственной границы в Псковской области «закончилось путешествие» американского стаффордширского и йоркширского терьера, сиба-ину, французского бульдога, афганскую борзую и собак других пород, которые перевозились из Подольска в Ирландию, Польшу и Великобританию.

При документарном контроле должностное лицо ведомства выявило признаки, указывающие на подделку ветеринарных сертификатов животных. В номерах документов после кода региона число знаков превышало установленное указанием количество знаков, соответствующее порядковому номеру сертификата.

Также в государственной информационной системе «ВетИС» E-cert отсутствовал учет экспортных ветеринарных сертификатов, подтвердить оформление которых было невозможно.

По оперативной информации, представленные ветеринарные сертификаты не оформлялись управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Вывоз животных из Российской Федерации запретили и оформили акты о возврате груза. Информацию направили в правоохранительные органы.