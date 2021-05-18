Происшествия

Незаконную продажу пива пресекли в Печорском районе

Незаконную продажу пива пресекли в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Индивидуальный предприниматель рознично продавал пиво в магазине без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота продукции. Алкоголь изъяли и отправили на склад хранения изъятой продукции по административным делам МО МВД России «Печорский». Дело об административном правонарушении направили в Арбитражный суд Псковской области для рассмотрения по существу.

Нарушителю грозит наказание в виде наложения административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.