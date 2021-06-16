Происшествия

Три псковички потеряли больше 5 миллионов рублей из-за уловок мошенников

Три жительницы Пскова лишились в общей сложности более пяти миллионов рублей из-за действий мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незнакомцы по телефону представлялись женщинам банковскими служащими, чем вводили их в заблуждение.

Так, псковичке 1970 года рождения 16 июня позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он заявил, что существует опасность несанкционированного списания денежных средств со счета горожанки. Под предлогом предотвращения этого противоправного деяния завладел ее деньгами в сумме 95 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

Кроме того, в результате мошеннических действий нечистых на руку лиц еще две жительницы областного центра лишились в общей сложности более пяти миллионов рублей. В настоящее время полицейские проводят расследование по факту этого происшествия.

Факты интернет-мошенничества отметились также в Великих Луках и Красногородском районе. Причем, как выяснили сотрудники полиции, практически все потерпевшие хорошо знали о складывающейся неблагоприятной ситуации с дистанционным мошенничеством. Тем не менее, в силу труднообъяснимых причин женщины все-таки поддались на уловки злоумышленников.