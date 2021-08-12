Происшествия

Пскович избил бывшую тещу после празднования юбилея

Псковича будут судить за избиение бывшей тещи обломком табуретки после празднования юбилея 50 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Следствие установило, что около 4.00 утра 3 мая житель деревни Родина отмечал свое 50-летие и распивал спиртное на кухне квартиры вместе с бывшей женой и тещей. Во время застолья между мужчиной и женщинами произошел конфликт, в ходе которого пскович схватил за волосы бывшую супругу. Теща, защищая дочь, попыталась оттянуть зятя от нее, из-за чего мужчина оступился, упал на табурет и сломал его.

Затем, схватив одну из частей табурета, пскович нанес им удар по голове бывшей теще. Потерпевшая получила ушиб. Врачи диагностировали у нее легкий вред здоровью.

Прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ и направила мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.